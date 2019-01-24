騎車到處搶 落網後驚呼：警察怎麼找上門？

2019-01-24 10:17

〔記者楊金城／台南報導〕37歲黃姓男子騎著變造車牌的機車，從高雄騎了60多公里遠到台南市新營區涉嫌搶奪婦人皮包後再躲回高雄，另在台南善化區和嘉義市犯下搶奪案，新營警分局以車追人，抽絲剝繭，在高雄逮到黃嫌，黃嫌見警方找上門，驚呼怎麼能查到他，當場認栽，還跟警方說：以後不敢再在新營犯案了。

黃嫌坦承犯下3件搶奪案，警方沒他涉案證據的其它搶案一概不認帳，檢警懷疑他未吐實，新營分局將他移送台南地檢偵辦後，檢方今向台南地院聲請羈押獲准。

警方調查，有搶奪、毒品前科的黃嫌去年9月假釋出獄後借住高雄友人住處，他騎著友人機車再掛上偷來的車牌經變造後涉嫌騎到台南犯案，耍聰明藉以躲避警方追查，以為警察捉不到他。

頭戴安全帽、口罩的黃嫌在1月18日下午，在新營區東山路騎車尾隨1名50歲婦人後，涉嫌自後搶奪被害人放在機車踏板上內有8千元、2支手機和證件的皮包，拿走現金後再將皮包丟到農田水溝。

黃嫌以類似手法在台南善化區、嘉義市涉嫌犯下另2件搶案，新營分局、善化分局、嘉義市第一分局發現同一輛犯案機車出現，橫行嘉南地區，組成聯合專案小組追緝。

新營警分局調閱路口監視影像，花5天分析來處和逃亡方向，土法煉鋼以車追人，一路追到高雄找到犯案機車，車主才發現被朋友黑了，警方隨後逮到黃嫌，查扣犯案的口罩、手套、被他丟棄的被害人手機、證件等證物。

黃嫌費盡心思越區到嘉南犯案，以為萬無一失，結果還是被抓，看見警方找上門，一臉驚訝怎麼能找到他，只好認輸。

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