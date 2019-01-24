詐騙老梗 60歲婦網戀美軍 要匯稅金收大禮…

2019-01-24 09:56

［記者楊政郡／台中報導］花甲老婦入草叢！一樣會頭暈，台中一名60歲單身張婦，在網路上結識自稱是美國支援聯合國派駐中東敘利亞「維和部隊將軍」，在FB不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得婦人信任後，為了表達他的心意，騙稱寄了一個愛的禮物來臺灣，裡面有175萬美金，要給婦人當見面禮，但必須繳交16萬稅金，就等張婦匯過去，張婦21日到台銀霧峰分行匯款時，保七員警集行員苦勸，才清醒過來，放棄匯款。

網路上非常多以洋人的軍裝照片，來邀情加入好友，男女軍裝、便服照片都有，而你接受邀情或是你主動邀情他（她）後，就展開甜言蜜語、溫柔攻勢，等你陷入他（她）的愛情故事情節後，就一步一步踏入他的陷阱。

這位美國軍人，自稱是支援聯合國派駐中東敘利亞「維和部隊將軍」，幾次聊天後，他深愛張婦，2月2日就會到台灣來與她會面，張婦還回應2月5日是台灣農曆過年，可以過年再來，順便看一下台灣過年氣氛，兩人的對談，可相信張婦已完全陷入他的故事陷阱。

然後說要寄禮物裡面有175萬美金，要給婦人當見面禮，但禮物卡在海關，必須繳交16萬稅金才能放行。詐團還假扮貨運公司，指導婦人如何匯款及掌控禮物包裹的現狀。

2019年1月21日上午9時許，張婦依指示至台灣銀行霧峰分行臨櫃匯款，不斷低頭滑手機，引起行員注意，通報派駐台銀保七員警來關心瞭解。

保七員警及行員不斷苦勸，說明這些將軍照片都是網路盜用的，那有打仗還可以分獎金的，從未見過面就要給妳175萬美金！這不是作夢是什麼？千萬別上當，婦人才驚覺這是交友詐騙，放棄匯款。

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