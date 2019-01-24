烏龍報案！泡茶聊天太盡興 以為機車被偷勞師動眾

2019-01-24 09:40

〔記者黃建華／高雄報導〕一對盧姓夫妻前天深夜慌慌張張向新興警分局報案，指訪友泡茶聊天太盡興，停在附近的機車竟然不見了，車上還有不動產權狀，急如熱鍋上螞蟻，警方調閱監視器耐心協尋，才發現原來是盧姓男子記錯停車地點，並非車被偷，盧男對於自己搞烏龍勞師動眾，再三表示不好意思，更向警方致謝。

新興分局中山所於昨（23日）9時許有一對夫婦急急忙忙跑進派出所內，向警方表示其於前日晚間23時許將機車停於八德二路某民宅前，後便前往附近找友人聊天，未料隔日早上5時許前往停放處所時，該車竟已遭人竊取。

警員左紹泓獲報立即調閱附近監錄系統，確認有看到盧姓報案人（58歲）騎乘機車經過，卻未發現該車有遭不明人士騎走的畫面，因此研判，盧男可能記錯車輛停放處所，員警左紹泓先安撫盧姓夫婦的情緒，並耐心請其回想當天行車動線及停車狀況，最後依據夫婦倆所提供的資訊前往可能停放的處所逐一查訪。最後，果真在距離報案人原以為停放處所的數百公尺外找到該機車，讓盧氏夫婦感激不已。

經了解，盧氏夫婦因隔日皆休假，故於當晚23時許一同前往八德二路的某民宅內找友人聊天茶敘，未料聊得太盡興，聊到翌日早上5時許，在決定騎車返家時，發現自己的愛車竟不翼而飛，更讓其擔心的是，除了家中鑰匙在機車置物廂內，加上其因近日正辦理土地事宜，土地所有權狀更也放於車廂內，深怕有歹徒會因取得住處鑰匙前往作案，所幸有警方及時找回愛車，才知道是自己因徹夜未眠、精神狀況不佳，記錯了原先的停放處所。

對於自己記錯停車地點，讓警方勞師動眾深感抱歉，盧姓夫婦不斷向警方道謝後，才安心地騎車返家休息。

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