焚殺博士生「借屍還魂」4度判死！性侵犯更四審再逃死刑

2019-01-24 09:25

〔記者鮑建信／高雄報導〕性侵案被判刑確定的惡狼孫國晃，害怕坐牢而殺害網友張姓博士生當替死鬼，並故佈疑陣成畏罪自殺，4度被判死刑、1次判無期徒刑，高雄高分院上午更四審判處無期徒刑，可上訴。

據了解，2010年10月間，海軍退役的孫國晃因性侵害案，被判刑8年6個月確定，為逃避入監執行，涉嫌誘騙網路認識3週的某大學張姓博士生，到高雄市興楠路的汽車旅館加以殺害後，載往清水巖唐榮墳墓空地潑汽油火化。

孫嫌還將裝有自己的皮夾、健保卡、遺書等物背包留在現場，企圖誤導檢警辦案，返回旅館後，又侵占張證件等物，並冒用他名義，申請補發健保卡、身分證等物，打算借屍還魂。

後來，檢方比對死者指紋和DNA，結果都和孫嫌不符，並查出死者真實身分，循線逮捕孫嫌歸案送辦。張的家屬曾請求民事賠償，法院判決孫給付1086萬元精神撫慰金確定。

孫案經高雄地院一審、高雄高分院上訴審、更一審、更二審合議庭，都認為孫男罪無可逭，判處死刑，高雄高分院更三審則改判無期徒刑，理由是孫男有多次認罪並向被害家屬致歉，且願負民事賠償責任，有教化改過遷善的可能性。

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