毒友之愛？毒蟲稱是網友「以毒示愛」 見面暗號「只想找你」

2019-01-24 09:29

〔記者黃建華／高雄報導〕新興分局前金分駐所員警前天巡邏盤查一名打扮中性、長髮及肩難辯雌雄的陳姓男子，起獲1包安毒（毛重0.25公克）及吸食器，陳男竟供稱毒品是網友「以毒示愛」無償提供，並稱雙方見面暗號是「只想找你」，讓警方聽了直搖頭。

警方調查，陳姓嫌犯（33歲，有毒品前科）五官清秀又留著一頭及肩秀髮，乍看之下很像女性。

當警方向陳嫌詢問毒品來源時，陳嫌供稱毒品是一名在網路聊天室認識的網友無償提供的，並表示對方是在網上聊天後心生愛意才會以毒品示愛，兩人先前相約見面時更透過暗號「只想找你」確認身分，聽得令警方直搖頭，全案訊後依違反毒品危害防制條例罪移請高雄地檢署偵辦。

新興分局呼籲，來路不明東西千萬不要碰，尤其是陌生人無償提供的物品必定有詐！新型態的毒品開始以不同造型的外表出現，為引誘不知情者吸毒，毒犯會將如K他命、喵喵、安非他命等粉狀毒品混合搖頭丸粉末，裝入茶包、咖啡包後再重新密封販賣，且包裝上多樣新潮的花樣，不容輕忽。

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