獨家》母湯！1個月大龍鳳胎 被新手爸媽獨留在家逾90分鐘

2019-01-24 09:14

〔記者李容萍／桃園報導〕一對剛從外縣市搬到桃園市中壢區某出租套房的新手爸媽，昨天下午獨留一對才1個多月大龍鳳胎在家，市府社會局社工傍晚接獲通報到訪，因為門沒關，進屋足足等了超過90分鐘，社工當下會同轄區警方把小嬰兒帶至派出所，已走至社區門口，才見嬰兒父母兩人姍姍回到租屋處，經過會談得知兩人為了育兒等問題經常爭吵不休，加上兩人說法兜不攏，深夜進行緊急安置，待近日評估其家庭狀況及照顧能力後，再決定小孩是否適合與父母同住。

社會局是昨日下午接到龍鳯胎的媽媽來電，透露因為先生目前無業，又不幫忙照顧小孩，自己一次得看顧2個小孩，有點忙不過來，也感到身心俱疲，希望能早日去上班賺錢，社會局擔心又是一個高風險家庭立即派社工前往訪視，但一到通報地點發現家裡沒大人，門也沒關，只好進門先看顧小孩，一等等了超過90分鐘。

擔任中壢警分局婦女志工中隊長的涂秀禎，昨晚剛好在派出所進行招募婦女志工的面試，巧遇這對無辜的的雙胞胎獨留在家中，相當心疼，熱心的她立即自掏腰包添購尿布等用品，並與派出所員警接力「哄」小孩，雖然社工檢視龍鳯胎均無外傷，但因近來虐童等事件頻傳，最後得知龍鳯胎由社工帶回安置才鬆了一口氣。

桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心主任蔡逸如指出，家長不宜讓6歲以下兒童獨處，更不應讓嬰兒處於疏於注意、無人在旁照顧的狀態，避免造成危險、憾事發生。

蔡逸如說，桃園市屬於移居形城市，充斥來自各地的經濟人口，組成複雜且人口數多，高風險家庭的通報數也多，社會局加強訪視高風險家庭、弱勢扶助家庭、兒少保護個案、小爸媽家庭及街友個案，春節期間也設置「關懷不打烊服務中心」社福案件通報服務，民眾只要有急難需求，皆可撥打（03）335-0628尋求物資或關懷救助金服務。

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