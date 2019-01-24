蚵男在岸巡員面前落海死亡？岸巡回：10秒後才發現…

2019-01-24 09:11

〔記者王俊忠／台南報導〕年約55歲的邱姓蚵男，22日中午駕船筏從安平外海進港口安檢站時，邱把報關簿交給兩位岸巡員後突然失足落海最後竟然不幸溺斃，邱男家屬質疑邱男在岸巡員面前落海，岸巡員居然無法在第一時間救起人、害蚵男送命，批判岸巡員訓練不足、涉業務過失致死。

邱男胞弟控訴，他們住在南市南區鯤鯓地區，其胞兄在安平外海養蚵2、30年，但不會游泳，當時胞兄在外海完成作業，中午進港在檢查站接受安檢，胞兄把報關簿拿給岸上兩位岸巡員後，不小心失足掉落海裡。

邱男胞弟說，胞兄是在岸巡員面前摔落海裡，岸巡員第一時間沒跳下海，讓胞兄往外海漂了10多公尺才拋出救生圈，時機晚了、胞兄又沒接到，後來岸巡員才跳下海裡救人，但為時已晚，胞兄被救上岸時已無生命跡象，雖然岸巡員有做CPR急救，但急救後由救護車接手送醫，仍回天乏術，顯然岸巡員訓練不足、處置有疏失，要提告業務過失致死。

案發後，邱男家屬找上南市議員蔡淑惠陳情，蔡淑惠強調會協助家屬查明真相，給邱男1個公道。

第11岸巡隊說明，隊部與邱男胞弟都看過意外過程的監視影像，邱弟講的與事實有出入，邱男報關時人一直在船上、未上岸，兩名岸巡員接過報關簿後忙著報關簽證與通報工作，並非面對、第一時間看到邱男落海，「是邱男落海後約隔10秒岸巡員才發現人落海」，當時風浪大、有船筏引擎等背景噪音，看到邱男時人已漂走一些距離、載浮載沉，安檢員急找岸上救生圈拋下海，可惜邱男沒接到。

兩岸巡員隨即通報安檢所人員支援，考量第一時間跳下海可能會被邱男拉下海裡，在安檢所支援人員到場後，兩岸巡員中的20多歲年輕女岸巡員即脫掉裝備下水救人，另1名岸巡員也跟著跳下海，最後合力救起邱男馬上做CPR急救，可惜送醫後還是沒有救回來，岸巡隊也深感遺憾。

岸巡隊認為案發時兩名岸巡員處置沒有問題、也有積極救人，邱男失足落海到岸巡員救人過程，都有被監視器錄下，既然邱男家屬有質疑，相關調查內容、監視影像會交給檢察官做調查釐清。

邱男胞弟說，23日下午檢察官相驗邱男大體後認為該案存有爭議，決定下週擇期解剖查明死因。（9:58更新）

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