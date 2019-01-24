談判開槍！男中3槍身亡 嫌犯落網

2019-01-24 08:59

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市28歲徐姓男子昨晚與30歲林姓男子相約於頭份蟠桃公園談判，徐男先持刀威嚇，林男見狀持改造手槍先對空鳴1槍，隨後再朝徐男身上連開兩槍，隨即驅車四處逃竄，徐男傷重不治，頭份警方徹夜追查，於今凌晨3點半策動林男投案，8小時內火速破案。

林男向警方供稱，與死者徐男認識10多年，但雙方素有嫌隙，2年前林男因車禍行動不便，又屢遭徐男譏笑，心生不滿。兩人前晚酒後於臉書上互嗆，徐男稱「出來輸贏啦！」，遂相約昨晚談判。

昨晚7點左右，徐男在2名友人陪同下至蟠桃活動中心，徐男單獨持刀到戶外向林男嗆聲，林男見狀又立即返家取槍，到場先對空鳴槍一聲，隨後朝徐男肩膀、腹部連開兩槍，隨後在友人接應下逃逸。徐男2名友人聽聞槍聲衝到現場，發現徐男已倒臥血泊，送醫不治。

有毒品及公共危險罪前科的徐男，左上臂、右後背、左腹右腹皆有彈孔，致命傷為氣血胸，到院前就已宣告死亡。

警方依監視器畫面追查接應車輛，傳喚接應友人到案說明，隨後釐清林男身分，隨後於今凌晨3點半策動林男投案，隨後則至中山高速公路旁菜園尋獲做案槍枝，訊後依殺人及槍炮彈藥刀械條例移送苗栗地檢署偵辦。（10：07更新）

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