台中大里3車相撞6送醫 1死2人無生命跡象

2019-01-24 00:31

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里國光路一段和環中東路7段路口（大里橋頭），今晚10點50分左右發生一起重大車禍，1輛廂型車、1輛休旅車和1輛計程車，不知何故發生追撞車禍，其中計程車翻覆，車上4人1人當場死亡，2人沒有呼吸心跳，1人意識不清，休旅車上一名女乘客和廂型車駕駛也送醫，因車禍現場混亂，詳細肇事原因警方仍在釐清中。

台中市消防局今晚10點51分左右接獲報案，指稱大里國光路一段和環中東路7段路口發生嚴重車禍，立刻派遣大里、十九甲、國光、霧峰、仁化分隊，共10輛各式救災車輛和30多名消防人員到場救援。

消防人員抵達時，發現1輛廂型車、1輛休旅車和1輛計程車發生車禍，其中計程車翻覆，車上4人受困，經消防人員以破壞器材搶救，發現車上1名男乘客當場頭顱破裂死亡，李姓司機（53歲）與另一名男乘客則是現場沒有呼吸心跳，分別送往大慶中山醫院、大里仁愛醫院急救，另一名年約50歲的男乘客也意識不清送醫急救。

另外，廂型車賴姓男駕駛（40歲），因頭部受傷，現場一度意識不清，所幸送醫後恢復清醒；至於休旅車上1名30多歲葉姓女乘客，則是肢體輕傷、意識清楚送醫。因現場一片混亂，到底是何原因造成如此嚴重傷亡的車禍？警方仍在調查釐清中

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