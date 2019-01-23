風帆「橫渡小琉球」拋錨 救生艇馳援也擱淺…

2019-01-23 23:18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區管理處每年4月都會舉辦串連轄區東港及小琉球兩地的「橫渡小琉球」風帆競賽，不過，昨天下午有愛好者為賽事暖身，操駕風帆要到小琉球，卻遇上零件故障拋錨，請求附近救生協會前來救援，但救生艇也因為海象差，半擱淺在中澳沙灘，所幸有大批岸巡、小琉球當地救難人員相助脫困，順利出發救援風帆。

不少風帆愛好者趁著現在風大，前來體驗「橫渡小琉球」，或為賽事暖身，昨天卻有「帆友」半路零件故障，向附近救生協會求救。岸巡說，風帆只能從沙灘上岸，這名愛好者想小琉球中澳沙灘上岸，救生協會人員帶著零件前來救援，但硬殼船在鋒面所帶來的長浪和狂風下，也被打上沙灘擱淺。

岸巡人員說，當時再請來在地救生協會拖帶，岸上則由大批岸巡人員及救生協會和熱心人士不斷推動船隻，費盡九牛二虎之力，終於把艘救生艇推下海，順利發動引擎進入小琉球港。

據悉，救生艇整補後，當晚近7點出發，帶風帆及愛好者返回大鵬灣，平安無恙，結束一場虛驚，不少見義勇為幫忙推船的人，手還擦傷破皮流血，仍熱心助人一臂之力。

鵬管處則提醒，4月才是最符合風帆橫渡小琉球的季節，了解部分愛好者會想在比賽爭取好成績，但在鋒面南下、尤其吹起北風時，有一定程度風險，請愛好者出發前謹慎評估海象及自身狀況，也歡迎4月前來報名。

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