推警嗆「公蝦小辣」被上銬 通緝犯孬了拗：喜歡吃蝦加辣

2019-01-24 06:00

〔記者王捷／台南報導〕吳姓男子將轎車停在派出所旁，跟酒店妹女友在車上「睡覺」，結果被附近民眾懷疑「車震」，向警方通報。警方到場時2人衣衫不整，還發現吳男是毒品通緝犯，警方在告知吳男3項權利時，吳男突然爆氣推警嗆「公蝦小辣」，神似網紅「理科太太」的女友，擺出「理科太太」的招牌「面癱」表情，全程看著男友與警方爭執最後被壓制上銬。

34歲的吳男國中畢業，去年在中部地區涉嫌一件毒品案，因為沒有到案說明遭通緝，為了躲避查緝，吳男到台南投靠在酒店上班的女友，吳男女友卸下濃妝後，稜角分明的臉龐，警員看到私下直稱，很眼熟像明星、新聞上有出現過，原來吳的女友神似最近網路竄紅的youtuber「理科太太」。

22日晚間，吳男開著女友的車子，將車子停在警所旁的陰暗轉角，與女友在車上「睡覺」，路過的民眾發現覺得懷疑兩人「車震」到警所報案，警員到現場時，吳男的女友已經下車，頭髮、衣衫明顯凌亂，而吳男躺在車內，警員拍打車窗要求吳男下車。

衣衫不整的吳男看到警員起初很配合，但警方從身分證字號發現，吳男是毒品通緝犯，警員告知他3項權利包括，可保持沉默、若是低收或中低收入戶可請求法律扶助，最後一項是可提出對自己有利的證據，但吳男才剛聽完不久，竟突然爆氣推警員嗆「公蝦小辣（台語：是說什麼？）」，但下場是秒被警方壓制在地上銬。

吳男與警方拉扯激烈，神似理科太太的女友卻很冷靜，拿出「理科太太」的招牌「面癱」表情，看完全程。吳男被帶回警所後，似乎變了個人，他向警方求情，沒跟女友車震，是在車上吃了安眠藥睡覺被警方吵醒，迷濛中也不知道自己說什麼，如果有罵「公蝦小辣」，可能就是自己喜歡吃蝦加辣的緣故。

訊後，警方將吳男解送到地檢歸案，同時多辦一條妨害公務。

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