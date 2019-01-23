過年打麻將娛樂 檢察官給叮嚀避免觸法

2019-01-23 23:02

〔記者吳政峰／台北報導〕年節將近，許多民眾會湊在一起打衛生麻將自娛，但因我國法律仍有賭博罪，橋頭地檢署檢察官陳志銘特別提醒以下幾件事，以免遭到警察查水表，壞了過年興致。

陳志銘表示，如果民眾是在公共場所（例如公園）或是不特定人得出入之場所（如營業中的雜貨店）進行賭博行為，可能構成刑法上的賭博罪；若僅約集3、5好友，一同在家中稍微小試身手一下，大抵不會構成刑法上的賭博罪。

但如果是不特定人常常可以進出的地方（例如坊間有部分個體戶所經營的小賭場），這種情況依照實務見解「住宅雖原非公眾得出入之場所，惟若長期供不特定之人賭博財物，即失純住宅之性質，與公眾得出入之場所無異」，還是會被認定是公然賭博而有刑事責任。

至於，有營利目的之人（例如抽頭金等等）而提供其住家作為他人賭博的場所，或是聚集不特定多數人賭博的人，另構成刑法第268條聚眾營利賭博罪。

陳志銘指出，就算沒有以上行為，其實在「社會秩序維護法」第84條也有規定「於非公共場所或非公眾得出入之職業賭博場所，賭博財物者，處新臺幣9000元以下罰鍰。」換句話說，就算在「非公共場所」或「非公眾得出入之職業賭場」打「衛生麻將」沒有刑責，還是得面臨行政罰鍰。

陳志銘透過台灣司法人權進步協會建議「賭還是少碰為妙」，而如果真的為了親朋好友歡聚一堂的小試身手，則建議盡量注意音量及敦親睦鄰，否則打擾到鄰居，遭致檢舉，遇警察登門查水表，還是會有社會秩序維護法的罰鍰問題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/