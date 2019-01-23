「比基尼登山客」墜谷凍死 搜救員嘆：她曾極力保命

2019-01-23 22:10

〔記者劉濱銓／南投報導〕「比基尼登山客」吳季芸登山墜谷身亡，遺體今天吊掛下山，相驗結果死因是凍死，搭著空勤直升機、將吳女最後的物品登山背包帶下山的搜救人員說，吳女墜崖後下半身無法動彈，只能把裝備都放在身邊，想盡辦法保命求生，但遺憾的是，最終沒能捱過低溫的夜晚。

搜救人員說，吳女墜崖後，把背包的東西都清出來，全都放在身邊，想辦法照顧自己，以利保暖求生，只是連一般山友穿睡袋都不一定能捱過寒夜，何況是受傷的吳女？在無法穿睡袋，僅用衣物、外帳遮蔽下，可能在第一晚就不敵低溫身亡了。

搜救人員也說，吳女墜崖也極力自救，發布墜落地點座標，他們才能快速找到人，但如果不是獨攀，有人能照應，就可能不是悲劇收場了。

其他搜救人員也說，吳女尋獲處與墜落點，落差60米，底下是深150米的溪谷，尤其吳女通行的峭壁，根本沒有路徑，還滿布濕滑松樹針葉，不只難走，還要擔心背包卡到峭壁樹枝，只要一不注意，就會重心不穩摔落山谷，真的非常危險。

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