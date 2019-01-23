1/23 大福彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-01-23 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月23日）開獎的第108000007期大福彩、第108000020期雙贏彩與第107000020期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000007期大福彩中獎號碼為「09、12、13、18、27、38、39，特別號：40」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共70注中獎，每注可得4000元；肆獎共1251注中獎，每注可得400元；普獎共1萬133注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共3注中獎，每注可得10萬元。

第108000020期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、07、09、10、11、14、15、16、17、20」，頭獎摃龜；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共293注中獎，每注可得500元；肆獎共3653注中獎，每注可得100元。

第108000020期今彩539中獎號碼為「01、08、14、26、34」，頭獎摃龜；貳獎共189注中獎，每注可得2萬元；參獎共6966注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4633注中獎，每注可得50元。

第108000020期39樂合彩中獎號碼為「01、08、14、26、34」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共276注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8091注中獎，每注可得1125元。

第108000020期3星彩中獎號碼為「002」，正彩共16注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000020期4星彩中獎號碼為「1312」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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