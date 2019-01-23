離職隔天發年度員工酬勞 他告贏鴻海拿回208萬

2019-01-23 20:57

〔記者王定傳／新北報導〕原任職鴻海集團的王姓男子在去年3月30日離職，不料，鴻海在他離職隔日就發放「105年度員工酬勞」，他後來輾轉收到通知共可領208萬，卻遭鴻海以他已離職為由拒絕，為此提告；新北地院法官認為，鴻海對員工酬勞規定，如同「勞基法」中的紅利、獎金，用以獎勵當年度在職且無過失的員工，判定王男有權領取！

據查，鴻海的「105年度盈餘提撥員工酬勞」一案，分為106、107年度2期發放，第一期實際分配日就是去年3月31日，第二期尚未確定發放日期。

王男在2014年3月起進入鴻海精密工業IE總處大數據中心工作，負責大數據研究等，去年3月30日，他自願離職，隔日，鴻海就發放第一期酬勞，後來他經同事轉交收到通知書，確認自己兩期共可領208萬，打算領款時卻被拒絕，遂提出給付員工酬勞之訴。

王男認為，依鴻海公司章程及公司法規定，公司若有獲利應提撥5％至7％為員工酬勞，而105年度員工報酬案有經董事會決議，並向股東會報告，他有權領取。

鴻海主張，員工酬勞與勞基法的紅利不同，且集團為激勵員工共創欣榮遠景，對分派酬勞設有條件，去年發放前，王男也簽下承諾書：「繼續服務及任職至各年度員工酬勞分配日止，且不得於去年6月30日前離職」等，王明知此事仍離職，無權領酬勞；至於發放通知則是作業疏失所致。

法官認為，鴻海對員工酬勞分派的規定，與勞基法中的紅利、獎金立法意旨相同，均是獎勵當年度在職且無過失的員工，王男於105年全年度在職，有權領取，至於「不得於相當期限內離職」等限制，則與公司法規定不符。

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