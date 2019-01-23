搶銀樓失敗持防狼噴液反抗 重判7年半

2019-01-23 20:27

〔記者李立法／屏東報導〕蔡姓及高姓2名男子到銀樓假裝挑金飾，卻趁著銀樓老闆不注意時，搶走2條金項鍊，張姓老闆追出店外與許姓路人聯手壓制蔡嫌，蔡男竟以防狼噴液反抗，警方及時趕到將2人逮捕送辦，蔡男搶奪失敗施暴傷人，被判刑7年半，乖乖束手就擒的高男被判刑2年，可上訴。

高男去年1月2日晚上跑到鹽埔鄉一家銀樓向張姓老闆佯稱要購買父親生日禮物，看了一下即離開，5分鐘後又與蔡男一起進入，高男選中2條金項鍊，直說很喜歡，但要到店外打電話問一下，蔡男便幫忙開門，2人趁隙一起衝出去，張老闆隨即追出並大呼「搶劫」。

銀樓外許姓民眾聞聲見狀，立即將搶嫌機車推倒在地，與張老闆聯手將蔡嫌壓制在地，蔡嫌竟從口袋拿出防狼噴液反抗，造成張、許2人眼睛不適，高嫌趁隙逃逸，但蔡男還是無法掙脫。

警方及時到場，先將蔡嫌帶回派出所，1個小時後順利將逃跑的高嫌逮獲，追回價值約12萬元的2條金項鍊，依強盜罪將2嫌送辦；2嫌白忙一場，行搶失敗，還被判重刑，得不償失。

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