雄警垂降破夫妻檔詐騙機房 首腦「耍詐」護新婚妻

2019-01-23 21:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警方今天宣布破獲夫妻檔詐騙機房，出動特警攀降攻堅，逮捕集團首腦盧姓男子和新婚1個多月的妻子，搜獲平板電腦12台、手機、網路分享器等物品，詐騙機房以老梗公安、檢察官監管帳戶手法，「反攻大陸」專騙中國民眾，警方逮捕6嫌，主嫌盧男坦承犯行，但稱妻不知情，盧妻卻自承幫忙打過詐騙電話。

鹽埕分局今天指出，以盧嫌（36歲）為首的詐騙機房，藏身在左營、楠梓地區，不斷變換地點逃避查緝，專挑頂樓較易掌握有無動靜，警方昨晨出動特警垂降進12樓的機房租屋處攻堅，現場逮捕盧姓夫妻與同夥共6人，還搜出一張中國公安證件。

警方說，詐騙集團以假檢警老梗詐騙中國民眾，拍下公安證件傳給被害人，以取信使人受騙，同時懷疑幕後還有上、下線集團支援，將持續深入追查，今天將6嫌移送檢方偵辦。

警方查出主嫌盧姓男子（36歲）和妻子陳女（21歲）新婚不到2個月，上網遊戲被詐騙集團吸收，自立門戶成立詐騙機房，去年底招募4名同夥，一線電話詐中國公安身分，對廣東一帶民眾詐騙，得手後再由集團成員擔任車手取款。

鹽埕警方會同刑事局偵八大隊、左營分局搜索、攻堅，嫌犯供稱自去年12月底開始詐騙，但尚未得手就被逮，警方從平板電腦發現疑有3人受害，得手約新台幣100萬元，查緝行動中意外查獲梁姓通緝犯，一併解送歸案，盧嫌遭聲押獲准。

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