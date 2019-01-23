鄭惠中掌摑鄭麗君恐涉妨害公務 最重面臨3年徒刑

2019-01-23 20:17

〔記者錢利忠／台北報導〕文化部長鄭麗君前天出席關懷演藝人員春節餐會，敬酒時竟遭資深女藝人鄭惠中掌摑；台北地檢署為釐清鄭麗君當時是否為行使公務期間，今傳訊關懷演藝基金會董事長莊豐嘉等4名證人；據悉，相關證述已指出，鄭麗君當天是代表文化部出席，屬公務行程一部分；鄭惠中此舉恐涉犯非告訴乃論的妨害公務罪，最重將面臨3年徒刑。

律師丁昱仁表示，鄭惠中是否會構成妨害公務，檢方仍有2點待釐清，包括鄭惠中掌摑鄭麗君的當下，主觀上是否明知鄭麗君正在執行文化部長的公務行程？再者，鄭麗君受邀出席關懷演藝人員春節餐會的行程，是否屬於其身為文化部長依法執行公務之職權範圍。

根據刑法第135條第1項，對於公務員依法執行職務時，施強暴脅迫者，處3年以下徒刑、拘役或300元以下罰金；刑法第140條第1項則規定，於公務員依法執行職務時，當場侮辱，或對於其依法執行之職務公然侮辱者，處6月以下徒刑、拘役或100元以下罰金。

丁昱仁解釋，若檢方最後認定鄭麗君出席餐會是屬於執行公務的職權範圍，且鄭惠中明知鄭麗君正在執行文化部長的公務行程，還故意當眾打鄭麗君巴掌，鄭惠中此舉將同時涉犯刑法第135條第1項及140條第1項等2條妨害公務罪，因屬於同一個行為犯多條罪名，將從一重論處。

丁昱仁認為，鄭惠中除了可能涉犯2條非告訴乃論的妨害公務罪之外，其行為同時也已涉犯屬於告訴乃論的刑法第309條第2項之暴行侮辱罪，以及刑法第277條第1項的傷害罪；暴行侮辱罪可處1年以下徒刑、拘役或500元以下罰金，傷害罪可處3年以下徒刑、拘役或1000元以下罰金，若4罪均成立，將從一重論斷。

關於非告訴乃論之罪部分，北檢為確認鄭麗君被打巴掌的當下，究竟是否算是執行公務，今早以證人身分傳訊關懷演藝基金會董事長莊豐嘉、文化部法規會專門委員、文化部部長室專門委員、文化部長辦公室秘書等4人；據了解，相關證述指稱，鄭麗君當時是代表文化部到席，屬於行使公務期間。

由於檢方昨晚已依涉妨害公務、傷害及公然侮物等3罪，對鄭惠中祭出限制住居的強制處分，該案將列偵字案偵辦；據悉，鄭麗君迄今仍未對鄭惠中提告，雖然鄭惠中已被錄下施暴過程，涉傷害及公然侮辱的罪證明確，不過此2罪均須鄭麗君親自提告才能追訴。

鄭惠中犯後自稱因不滿鄭麗君「去蔣化」才動手，表示願為暴力行為道歉，但不會對「去蔣化」一事道歉；鄭惠中今天下午庭訊2小時，訊後表示「我會再去拜訪她（指鄭麗君），會再另外約，錯了就是錯了啊，我也真的道歉。」

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