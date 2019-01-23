假募款真詐財！假慈善協會9幹部 「1日1罪」最重判7年6月

2019-01-23 22:45

〔記者蔡清華／高雄報導〕獲准立案的「中華民國築夢關懷生命協會」、「關懷毛小孩保護動物協會」誘使工讀生在台北、台中鬧區街頭募款，遭橋頭地檢署破獲起訴，橋頭地方法院今天宣判，9幹部分別被依共同涉犯組織犯罪防制條例、共同詐欺取財等罪，1日1罪按日累計，9人共計1582罪，最重判刑7年6月。

遭判刑幹部分別為：陳以禮233罪7年6月、柯譯証232罪7年、胡哲源232罪7年、黃則惟232罪7年、陳志平232罪7年、陳俊諺232罪7年、均令入勞動處所強制工作3年，高士晉166罪6年8月，得易科罰金部份7月；陳竟凱21罪3年4月；莊孟穎2罪，不法所得全數沒入。

去年8月橋檢持搜索票，兵分7路同步搜索兩協會位於台北市、台中市的辦公室以及嫌犯住處，查扣現金466萬餘元、點鈔機1台、點幣機4台及相關證物，傳訊集團嫌犯14人到案。

經查，發現兩協會對外吸收多名幹部，以150元時薪招募工讀生，自前年9月3日起，由幹部帶領身穿印有協會背心之不知情工讀生，手持「募款箱」及衛生福利部核准募款之公文，在台北市行天宮、世貿大樓、信義威秀、捷運忠孝復興站出口等人潮密集之地區進行小額募款。

幹部則在附近監視，相準民眾對於小額捐款不會要求收據，將大部分募款所得朋分，僅以小部分款項購買物資捐助國小、鄰里等單位，不時將捐助照片放在社團臉書上，製造公益社團假象。

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