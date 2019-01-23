因為貼文一句「超腦的」 房東被房客告

2019-01-23 23:17

〔記者王捷／台南報導〕林姓房東將套房出租給呂姓房客，但是房客不滿房東沒有包水、電兩人起了爭執，房東為此在臉書上PO文宣洩稱有些人「超腦的」，讓房客認為自己被侮辱，房東喊衰自稱在臉書上沒有指誰，只是說「有些人」貪得無厭「超腦的」，是房客自己對號入座，檢察官也認為，雖然房東用詞尖酸，讓房客不爽，但若是與事實有連結，那麼就不算在公然侮辱或毀謗的處罰內，所以做出不起訴處分。

林姓女房東，前年將套房租給呂男，在半年期間，屋內的家具被呂男使用後有損失，但林女不願跟呂男計較，但在後來呂男竟要求房東的套房沒有包水電，讓兩人因此有了爭執。

後來，林女在臉書上PO文發洩，寫下「有些人」就是貪得無厭，「超腦的」根本「奧客無極限」，結果呂男看到後認為自己被影射，到警分局對林女提告妨害名譽，林女也相當不滿，認為沒有妨害名譽的犯意，且他也只說「有些人」並沒有明確的辨識處。

檢察官也認為，呂男在租屋期間的確有破壞林女的家具，林女有另外提起告訴，且兩人也因為水電費一事有口角，雖然林女在PO文時用詞比較粗鄙，但事也跟事實有關聯，難以構成妨害名譽的條件，做出不起訴處分。

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