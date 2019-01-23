公司馬桶突有蛇探頭 女員工上到一半嚇傻

2019-01-23 19:29

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕一尾錦蛇日前潛入嘉義市竹村里一間建材公司廁所，牠神出鬼沒，有時從蹲式馬桶水中探出頭來，「偷窺」行徑嚇得女員工花容失色，建材公司林姓老闆上演「抓蛇大作戰」，守株待「蛇」近1週，卻不見其蹤影，直到前晚，他如廁時赫見錦蛇探身，便迅速拿捕蛇夾夾住蛇頭處，但蛇身怎麼拉就是拉不出來，最後求助消防人員，費了九牛二虎之力才予拉出，解除女員工心頭之患。

這尾錦蛇長約60至70公分，因大半身體卡在馬桶內，在拉扯過程中，部分蛇尾斷截，但其生命力極強，雖被放至蛇籠內，仍不停扭動，最後由消防人員帶離處理。

林姓老闆表示，曾有被蛇咬的經驗，因此怕蛇，但為免女員工再被錦蛇「偷窺」如廁，只好硬著頭皮展開抓蛇大作戰，也透過研讀經文來消除自己心裡對蛇的恐懼，前晚讀經後，在廁所看見蛇蹤，終將牠手到擒來。

消防人員說，這間建材公司附近為農田，易有蛇類出沒，室內廁所與屋外廁所的化糞池相通，推測錦蛇從化糞池洞口闖入，順勢鑽入馬桶，前些日子天熱躲在水裡納涼，建議民眾定期清理化糞池或封住化糞池洞口，防範蛇類入侵 。

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