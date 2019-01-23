涉騙藝術家簽「賣身契」 華藝網負責人遭搜索約談

2019-01-23 19:19

〔記者黃捷／台北報導〕「全球華人藝術網」遭控以申請文化部補助為名義，要求藝術家簽署授權文件，卻在文件中夾藏「賣身契」，數十名遭詐的藝術家聲稱損失金額達5億。台北地檢署今指揮調查局中部地區機動工作站發動搜索，約談負責人林株楠等6人，全案朝詐欺方向偵辦。

台北市藝術創作者職業工會去年10月29日至北檢按鈴提告，指控全球華人藝術網於2011年提出「台灣百年藝術家傳記」系列電子書建置計畫，向文建會（現為文化部）申請補助100萬元，並以此為由請百大藝術家簽署授權文件。

許多藝術家不疑有他，一一簽署對方提供的文件，但在後來展售作品時，突遭林株楠提告侵權，藝術家們才驚覺當初簽署的文件中，被夾帶與計畫無關的無償讓渡同意書，形同簽了「賣身契」，將已完成及未來所有作品的著作權全授予華人藝術網，總價值高達5億。

此外，全球華人藝術網2015年7月另向文化部申請「台灣新銳藝術家特輯」補助款，並向百名新銳藝術家聲稱會提供網路平台協助行銷創作，以同樣手法誘騙簽下讓渡同意書，所幸藝術家們及時察覺有異，立刻發出存證信函，才未讓對方得逞。

檢調掌握相關事證後，今兵分兩路前往全球華人藝術網公司及林株楠住所搜索，並約談林與涉案的另5名員工，將陸續移送北檢複訊，不排除對6人強制處分。

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