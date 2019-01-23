求冤獄賠償445.5萬元 蘇炳坤：再多的錢也彌補不了我的青春

2019-01-23 19:04

〔記者楊國文／台北報導〕原本經營家具行的男子蘇炳坤33年前被控強盜銀樓，遭判刑15年定讞，自稱遭誣陷，2000年獲前總統陳水扁特赦，但蘇認為未還其清白，聲請再審獲准，去年8月獲高院再審判無罪確定，蘇以入獄2年多及收押2個月被不當羈押共891天，以每天5千元計算，今向高院聲請冤獄的刑事補償共445萬5千元，庭訊中蘇聲淚俱下感嘆「再多的錢，也彌補不了我失去的青春」；高院近日將做出裁定結果。

今日高院庭訊中，蘇炳坤的妻子陳色嬌作證指稱，33年前案發清晨蘇被警方架走的驚悚經過，及眼見丈夫被刑求後手腕充滿血絲、警方搜索後拿一把刀要求她簽名，充作強盜案工具等經過，並強調，蘇的父親在他遭通緝時去世，蘇被迫無法去送父親最後一程，說得激動處不斷哽咽，蘇則拿起衛生紙一再拭淚。

蘇的律師尤伯祥強調，蘇的冤獄，可以「彩色人生，一夕烏有，一人被冤，全家受害」來形容，即使求償金額445萬5千元再多一個零，也不為過。

原本在新竹經營家具行的蘇炳坤（68歲），被控1986年3月23日凌晨3時許，與慣竊郭中雄侵入新竹市金瑞珍銀樓，搶走逾32兩金飾，蘇男隔年3月被依強盜而故意殺人未遂罪判刑15年定讞。蘇男堅稱郭男挾怨誣陷他，逃亡10年才到案入監，2000年底獲前總統陳水扁特赦，「其罪刑之宣告為無效」。

蘇炳坤獲特赦後，曾於2011年向新竹地院聲請冤獄賠償，但新竹地院認為，依據赦免法第5條規定，有罪判決確定所生的既成效果，不因特赦而受影響，也就是說，被判有罪確定的人，不論是經特赦免除其刑的執行或以其罪刑的宣告為無效，此人在獲特赦前基於有罪判決所受羈押或刑的執行，都不因特赦而受影響。

新竹地院認為，蘇炳坤遭羈押及逮捕入獄，全都具合法及正當性，蘇炳坤並不是被非法被剝奪人身，不得請求冤獄賠償，因此判他敗訴，蘇炳坤上訴後，最法院冤獄賠償覆議委員會2012年駁回，蘇炳坤敗訴確定，

蘇認為特赦只是「總統給我清白，但司法沒有給我清白！」聲請再審，請求判他無罪，求取清白之身。去年八月獲高院再審判決無罪確定，成為首位經總統特赦仍獲再審，並判無罪的刑事被告。

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