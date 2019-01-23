在士林夜市置物櫃藏槍彈 男反控檢方誘導脅迫

2019-01-23 20:56

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市市場管理處去年6月間在士林夜市進行置物櫃更換工程，以備用鑰匙打開上鎖置物櫃，先後在兩個櫃子內發現1把改造90手槍及14發子彈及零件，警方採證後將槍枝送鑑定，根據指紋逮到男子曾柏豪，士林地院今天首次開庭審理，在押的曾男否認知道槍彈有殺傷力，更和律師當庭指控檢方調查時，涉嫌以脅迫、誘導方式，要求勘驗偵訊光碟及筆錄，法官諭知移交審裡庭審理。

法官在準備程序中詢問曾男是否認罪，曾男當庭否認，辯稱不知槍彈有殺傷力，曾男的律師則指控，承辦檢察官在2018年11月6日的偵訊過程中，涉嫌以脅迫和誘導的方式訊問，請求勘驗偵訊筆錄、拷貝偵訊光碟，以供後續調查。

起訴書指出，曾男過去犯下恐嚇取財、擄人勒贖等案，自稱是「北山會」成員，他供稱，2017年6月間死去的陳姓男子欠他3萬元賭債，拿槍彈來抵債，當天他就將槍枝藏放在士林夜市美食街的置物櫃內。

去年市場管理處進行置物櫃更新工程，工作人員打開置物櫃發現牛皮紙袋，裡面竟裝了14發子彈，其中4發是制式子彈，另在其他櫃子發現槍枝零件，採證後，警方從鐵盒上發現曾男的指紋，曾男也坦承是他擁有，檢察官因而將提供鐵盒的陳姓男子予以不起訴處分，依槍砲彈藥刀械管制條例將曾男提起公訴。

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