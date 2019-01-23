網戀布萊德彼特？台灣女影迷得知真相心碎

2019-01-23 19:11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「小布」布萊德彼特最近才傳出與影星莎莉賽隆熱戀，居然劈腿跟台灣女影迷談網戀？原來是詐騙集團用「小布」帥照開IG帳號，南投縣有女子受騙，先後匯了近萬元美金欲幫他代收包裹，直到第2次匯款銀行通知該帳號是警示帳號，她才知道一切攏是假。

南投縣這位40歲的未婚女子，是「小布」的影迷，去年追蹤其的IG並用英文留言，「小布」都有回應，後來兩人熟稔也有淡淡情愫，「小布」即透露自己遭遇的困擾事，原來與保安公司發生糾紛，後來更請求女子幫他忙，看能否幫收一個內有美金的包裹，女子點頭同意幫忙自己的偶像。

不久即收到寄包裹的通運公司電郵，要她先匯交貨費，女子即匯了6000元美金（約18萬5000元新台幣），不久該公司再要求匯保險費，女子兩次合計匯了近萬元，幸好第二筆款項沒有匯成功，銀行告知女子匯進的帳戶有問題，是警示帳戶，對方應是詐騙集團，銀行已將匯款擋下。

該女子原本不信「小布」會是騙子，後來經再三勸說才知美夢破碎，向警方報案，而她提供了大頭照是「小布」帥照的IG帳號和相關資料，警方受理該案後，提醒女性民眾，不管對方跟你網路戀愛得多熾熱，當對方要求幫忙解決問題時，一定要提高警覺，否則可能掉進詐騙集團陷阱。

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