噴槍奪3歲女童命 目擊者：爸爸在急診室任憑媽媽搥打

2019-01-23 18:25

〔記者洪臣宏／高雄報導〕3歲女童疑遭加油站空氣噴槍奪命，橋頭地檢署檢察官今天下午重回加油站自助洗車區，親自測試噴槍氣體壓力，並了解相關資訊，初勘監視器畫面無法辨識女童位置，檢警明天複驗，並將比對DNA釐清女童嘴部是否接觸噴槍，深究案情。

檢警下午前往洗車場了解噴槍尺寸、空氣壓縮機型號及動力等訊息，檢察官還拿同型號噴槍，分別以紙張、手部親自感受噴出氣體壓力，業者告知，噴槍氣體壓力約為每平方公分8公斤。

調閱監視後發現，女童父親駕駛BMW轎車進入洗車隧道畫面，父親也曾拿噴槍靠近轎車右前座，但畫面角度及畫質模糊，無法辨識女童是否坐在右前座。檢察官表示，明天將進行女童複驗，屆時將進一步說明。

女童父親案發時曾表示，女童曾將噴槍放進口中，檢警將採集指紋、DNA等跡證，確認女童是否接觸噴槍，以釐清案情。

針對外傳女童父親將她送到高雄榮總急診室後，隨即前往台南找朋友，警方澄清，該名父親是因為聯絡不上住在台南雙親，才親跑一趟告知訊息，並非到台南玩。

一名目擊者也向媒體還原現場，指出該名父親抱著女兒到了急診室，高喊：「急救！」並以電話聯絡妻子到場，10餘分鐘後女童媽媽哭著進了醫院，一同等醫師出來宣布急救無效，媽媽當下跪著哭求，「拜託救她，她才3歲！」，且不斷搥打丈夫，似乎怪罪他沒照顧好女兒，嚎啕哭聲迴盪急診室，不禁令人鼻酸。

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