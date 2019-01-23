勒殺女友裝殉情！渣男重判18年 還得再賠841萬

2019-01-23 19:19

〔記者楊國文／台北報導〕新北市男子吳典鴻不滿沈姓女友父母反對兩人交往，而女女還跟蔡姓前男友出遊，他竟勒殺沈女，伴屍2天，還留下假遺書，誤導成殉情「謀為同死」，布置燒炭輕生假象。高等法院查出沈女個性開朗，積極參加青商會活動，原本想到香港聽郭富城的演唱會，已訂好機票，不可能行前自殺，拆穿吳男謊言，重判他18年，民事部份，高院今判吳男須賠償沈女父母共841萬元。

特別的是，高院宣判吳典鴻殺人罪時，蔡姓前男友還特地到庭聆判，批評對台灣司法很失望，對吳男這個蓄意殺人犯只輕判18年徒刑感到不滿，「難道台灣變成殺人犯的天堂？」

判決指出，現年29歲的吳男2016年自稱送貨司機，在網路認識大他4歲、曾留學美國的沈女，沈女2016年6月和蔡姓男友分手後，和吳男交往，沈女每週都會和吳男同住幾天，但仍和蔡男保持聯繫，沈母則希望女兒和蔡男復合。

2016年8月13日，吳男得知沈女父母邀約蔡男一同出遊，加上沈女父母反對兩人交往，他心生怨懟，隔天中午竟在租屋處徒手勒死沈女。

沈女母親不斷透過LINE聯繫女兒，吳男為了避免東窗事發，假冒沈女名義傳訊息給沈母、蔡男稱「不想去了」，還假冒沈女用電腦寫假遺書，稱「我們決定要一起死，死後幫我們合葬」等話語，更在浴室內故布疑陣，放置燃燒的炭盆假裝燒炭自殺失敗，伴屍2天後，吳男開著沈女汽車逃亡，以沈女手機傳LINE給沈母，製造沈女還活著的假象。

不過，沈女飼養的狗狗遭遺棄，在外流浪，有民眾透過狗狗的晶片聯繫沈女家人，沈女父母立即趕到吳男租屋處，驚見女兒早已死亡。吳男辯稱，他與女友決定自殺，他先殺了女友後，準備自殺未遂，但遭拆穿。

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