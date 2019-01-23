阿公放他「練膽」 男童不敢進教室 哭著跑上街

2019-01-23 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣恆春有名阿公為了訓練3歲孫子的膽量，決定讓小男童自己走到教室內，不料抵達幼兒園後，男童卻不敢單獨走進教室，竟回頭哭著找回家的路。熱心民眾看到後，趕忙將男童帶到建民派出所。警方表示，幼童走失很危險，若是看到小孩獨自走在路上，要立刻通知警方，避免意外發生。

據《東森新聞雲》報導，男童目前就讀恆春國小附設幼兒園小班，以往男童都是阿公交由老師後，再由老師帶進教室。日前男童的阿公想訓練孫子膽量，將男童帶到幼兒園門口，要男童獨自走進教室。阿公才剛離開，男童便心生畏懼，不敢1個人走進教室，反倒走出幼兒園，一邊哭一邊找回家的路。

熱心民眾在大街上看見男童後，將男童帶到恆春警分局建民派出所。員警林政廷及王遠霖在男童書包內找到連絡簿，隨即通知家長和幼兒園。男童母親焦急的趕到派出所，看見孩子平安無恙，向警方頻頻致謝。

恆春分局分局長楊龍祥指出，小孩子走失相當危險，民眾如果看到有孩子獨自走在路上，煩請撥打110或帶往附近派出所協助，以免憾事發生。

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