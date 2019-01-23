宜蘭燒烤店遭竊 大氣老闆不追究還要請小偷吃飯

2019-01-23 17:41

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市「1919老行口」燒烤店，19日上午10點，一名37歲羅姓男子，進到店內破壞收銀機，但一無所獲，只竊得店內彈珠販賣機零錢約200多元，事後林姓店長PO網，呼籲竊嫌，如果肚子餓，願意提供燒烤餐點，盼竊嫌吃飽後認真工作，警方昨日逮捕羅嫌，老闆更表示，不再追究，讓承辦員警直呼老闆好大氣。

林姓老闆日前於宜蘭爆料公社中po文指出，致年輕的小偷，對不起讓小偷大白天辛苦的破壞門後，又沒找到什麼值錢的物品，PO文指出，如果小偷肚子餓，小店願意提供燒烤餐點供你飽食，有力氣好好認真去打拚工作，不要再做偷竊搞破壞的事情！人生應該有更美好的未來等待你，老闆更祝福竊嫌新年快樂。

林姓老闆也於當天下午向警方報案，警透過監視器追查，昨天逮捕羅嫌歸案，全案依竊盜罪嫌函送法辦，林姓老闆得知消息後，不追究羅嫌造成店內的損失，沒有請求賠償，只希望竊嫌好好找工作，回頭是岸，讓承辦此案的新民所長盧禹澄及警員鄔志明直呼老闆好大氣。

林姓老闆老婆在事後除PO網感謝承辦員警能高效率破案，還是希望外界能幫忙尋找店內因偷竊案，而走失的小貓，希望能讓燒烤店盡速恢復原狀。

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