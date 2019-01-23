貨運司機兼差當馬伕 開老婆車載賣淫女被逮

2019-01-23 17:48

〔記者王冠仁／台北報導〕36歲陳姓貨車司機，平時還兼差擔任應召站馬伕，載送賣淫女賺外快；他昨天開著妻子的轎車，載送剛完成性交易的27歲中國籍單姓女子時，被埋伏已久的警方攔下逮人。儘管陳聲稱跟單是朋友，只是單純出遊，但是警方在他車內找到13枚保險套、應召站「公務手機」、性交易所得8千元，因此認定陳就是馬伕。

警方調查，家住新北市的陳姓男子，昨天晚上6點多，開車到台北市館前路一處大樓外，搭載剛完成性交易的中國籍27歲單姓女子。不過，警方早已接獲線報，得知有應召站在該大樓周邊賣淫，埋伏警方見陳開車前來載單，上前逮人。

陳起先不承認是馬伕，還說自己跟單是朋友，要載她出去玩；但警方反問單，陳的本名為何？家住何處？兩人如何認識？單卻都說不出所以然，陳見紙包不住火，這才承認是應召站馬伕。

陳告訴警方，他平時開貨車四處送貨，但薪水不高，於是空閒時就開妻子的轎車擔任應召站馬伕，負責接送賣淫女去性交易來賺外快，工作12小時可拿3千元。單則說，本來想來台灣大撈一筆，但這個月才上工3次就被逮。

警方說，該應召站透過手機通訊軟體，與尋芳客約定好交易的時間地點，再派馬伕載送小姐過去賣淫；應召站為躲避查緝，還以「書包」當作性交易所得的代號，小姐與應召站對半分。警方最後將陳依妨害風化罪嫌送辦，單則送至移民署專勤隊等候遣返。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/