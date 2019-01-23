拯救受虐兒 法務部射出3支箭

2019-01-23 18:40

〔記者吳政峰／台北報導〕虐兒事件頻傳，法務部除了修正刑法，增加把凌虐幼兒致死本刑拉到10年以上，23日再度宣示，將精進重大兒虐案件偵辦流程、建立6歲以下兒童死亡檢核機制、試辦6歲以下兒童死亡回顧計畫，射出3支箭，期能拯救受虐兒及降低幼兒死亡機率。

法務部指出，目前的兒虐案件，多要等到警察機關蒐證完成，報請地檢署偵辦，檢察官才會得知，但有時案發到進入司法程序可能長達半年，如監視器之類的證據多已滅失，不但不利搶救受虐者，更造成偵辦實務上的困難。

法務部表示，未來將改變作業流程，頭端的家防中心接獲通報後，就要由社工或員警初判是否為「重大兒虐案件（外力介入或重傷害）」，若是，得立刻轉介兒少檢傷醫療整合中心、知會轄區偵查隊、副知婦幼隊，並報請檢察官指揮偵辦，縮短流程，以利保護兒童。

其次，6歲以下兒童多無自衛能力，年死約1000人，法務部為了查明這個族群的死亡原因，將特別檢視由衛生所開立的死亡證明，希望能減少黑數。

法務部調辦事檢察官蔡沛珊解釋，現行規定，病死兒童可由醫院、診所、衛生所進行行政相驗，開立死亡證明，前兩個單位一年逾700件，衛生所則約10件，惟因病死童不送醫院卻送衛生所的情況非常奇怪，可能會有黑數，法務部已和衛福部協調，希望衛生所收案後，能轉請檢察機關進行司法相驗，釐清死因。

蔡佩珊指出，未來6歲以下非病死的案件，檢察官須仔細檢核死因，現部內已著手設計檢核表，預計今年4月出爐，屆時幼童驗屍後的死因登載將會更加細緻。

此外，6歲以下兒童死亡回顧計畫（CDR）也將陸續拓展，現已有台中、高雄、橋頭、花蓮等4個地檢署與該縣市的衛生局試辦，蔡佩珊說，本計畫在歐美實施多年，結果證實可減少1/4的兒童死亡率，成效卓越。

蔡佩珊解釋，CDR是把每位身故兒童的資料詳細建檔，回傳給衛福部進行大數據的分析，找出哪些是常見的兒童死亡因子，舉例來說，如果數據顯示很多幼兒都在某一個湖溺斃，就代表該處對於幼兒的防護措施不夠，主管機關獲報後可馬上改善，強化預防。

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