大鬧館長健身館討免費會員卡 他被罵「癟三」反告館長

2019-01-23 18:03

〔記者陳慰慈／新北報導〕去年4月，張姓男子到網紅「館長」陳之漢在新北林口開設的健身房叫囂，館長開直播控張男「要脅我健身館副總給他30張會員卡」，事後《鏡週刊》也以「館長遭癟三勒索」為標題撰文報導此事，張男得知後，怒告館長與撰稿的王姓記者涉犯公然侮辱、加重誹謗等罪嫌，新北地檢署調查認定罪證不足，將館長與王姓記者處分不起訴。

處分指出，去年4月4日，張男酒醉後帶著多名小弟到館長在林口區的健身房，嚷著要找館長，自稱是館長粉絲，還說想認識館長遭拒，竟在櫃檯前樓梯間叫囂，被依涉犯恐嚇罪嫌送辦。去年5月，館長直播提及此事，氣憤指責張男：「帶30多個人威脅我所經營的健身館副總，要求給他30張會員卡，該次餐廳聚會是鴻門宴」、「調解時還帶30幾個人讓我委任的周律師很害怕，嚇到不敢說話」等語，事後《鏡週刊》也以「假和解真嗆聲 館長遭癟三勒索」為題報導此事，張男因此怒告館長及撰文的王姓記者公然侮辱、加重誹謗罪。

庭訊時，館長指出，去年4月，張男帶兄弟到健身館找副總說要和解約吃飯，他當天未出席，事後副總轉述張男並未道歉，反而要求提供30張免費會員卡，且他5月委託律師調解，張男仍要求無條件和解與提供會員卡，律師也告訴他對方帶了30多人到調解委員會，王姓記者採訪他時，他有提及認為張男是「癟三」，直播內容是經副總轉述及監視器畫面，無妨害張男名譽之故意。

王姓記者則說，沒印象採訪過程中，館長有無提及張男是「癟三」，但標題使用「癟三」字眼，是因警方指張男的行為就是「癟三」，而報導內容也都經過查證。

檢方指出，館長直播內容無法讓觀看直播者從中得知，其指的特定對象是誰？難認館長有誹謗張男之故意；此外，健身館李姓副總與員工、館長律師也都證稱，張男確實曾到店裡叫囂、帶30多人到調解委員會，認為館長和王姓記者並無虛構事實，縱使報導內容用字遣詞讓張男不快，也難認兩人涉犯公然侮辱、加重誹謗等罪，因此予兩人處分不起訴。

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