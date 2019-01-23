老公被抓包與人妻上摩鐵 友為郭俊銘中醫妻抱不平

2019-01-23 17:38

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台水董事長郭俊銘遭媒體爆料婚外情，與一名廣播電台高層的楊姓人妻翹班上摩鐵，下午火速聲明辭職，據了解楊女比郭小約10歲，面貌身材姣好，而與郭俊銘結髮3、40年的妻子游淑惠為中醫師，一路支持郭，從年輕時從事文史生態工作、收入不穩，到選舉、官途顛跛，全力扶持，多年好友都為郭妻不值，直說游女以中醫為64歲的郭養身強身，能在工作大展身手，沒想到竟搞外遇。

楊女進廣播圈20多年，負責業務工作，外型亮麗、氣質溫婉，在媒體圈小有名氣，常代表電台出席公益活動，表現亮眼，丈夫也在同家電台工作，台水上個月在台中長榮桂冠酒店舉行媒體年度餐敘，被安排在主桌與郭俊銘同桌，兩人只隔一人。

媒體同業透露，當天楊女穿著正式套裝，帶著部屬參加，與郭俊銘互動正常，看不出兩人有親密關係，由於台水會發文宣業務，楊女屬於媒體高層被安排在主桌，也不以為意，郭俊銘一一與在場媒體人談話、敬酒，親和力十足，也未獨厚楊女，席間也發表台水業務成績逾半小時，顯見對工作的熱愛，神態自若，讓人看不出婚外情對象就在身旁。

郭俊銘年輕是生態文史工作者，當時大甲溪污染嚴重，他自栩為大甲溪的守護者，為保護生態，不惜衝撞體制，與他相識20多年的朋友都說他是個很有抱負的年輕人，能堅持自己的理想，也是民進黨創黨黨員，雖曾任省議員、立委，但仍多次選舉落選、仕途並不順遂，收入也不穩定，數年前他選立委時，妻子還請假3個月全力輔選。

郭俊銘2016年初任台水董事長時與媒體認識餐敘，更是帶著游淑惠參加，兩人相處如老夫老妻般互動自然、感情不錯，游女落落大方，席間她也分享中醫養身之道，為郭打好公關。

與郭俊銘相識20多年的朋友說，郭俊銘平常也會談及家庭妻兒生活，感覺他是個愛家愛妻的好男人，平常也勤於工作，沒想到仍能撥空搞婚外情，為游女感到不值。

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