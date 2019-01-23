狂！抗議司法不公 8旬翁從台中騎到苗栗地院外「靜躺」

2019-01-23 17:03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台中市81歲吳姓老翁20多年前與人合資近2400萬元買地，後來發生糾紛，去年控告2名合夥人侵權，求償800萬元，但苗栗地方法院法官認定是合夥契約，應先聲請合夥清算訴訟，駁回老翁告訴；老翁不滿，常自台中沙鹿騎機車到苗栗地院抗議，經勸說，老翁依舊故我，今天轉到法院外人行道靜躺，引發路人側目。

苗栗地方法院發言人、民事庭長宋國鎮說，吳姓老翁與人出資購地，登記在其中一人名下，後來土地被登記名義人分割出售，其餘部分被抵押拍賣，吳姓老翁主張侵害其權利。但法官認為，這是合夥財產，應清算或由合夥主張權利，吳姓老翁不能以個人名義來告。簡單說，是吳姓老翁「告錯了」。

宋國鎮說，吳姓老翁後來又再提起告訴，直到今年1月17日，終於達成清算和解共識，吳姓老翁也與被告達成和解，要清算合夥財產。

吳姓老翁說，他於1996年底跟李姓、黃姓男子，各出1／3、合資近2400萬元，購買苗栗縣通霄鎮一筆土地，2名合夥人未經他同意，分割部份土地變賣約1400萬，剩餘部份設定抵押，後來遭法院拍賣。他控告李、黃2人侵害他的權利，主張賠償800萬元。

但苗栗地院於去年6月駁回吳姓老翁的告訴，他認為法官不公，損害他的財產權益，去年底開始，常騎著機車、帶著助行器，從60多公里路程外的台中沙鹿，騎到苗栗法院大廳，席地靜坐抗議，直到法院於傍晚5點下班後才肯離去。

老翁也因遭驅離，日前轉移陣地，到院區外的人行道，靜坐、靜躺抗議，縱使警方多次勸說帶回派出所溝通，老翁仍堅持回到法院，到等到完成清算程序，司法還他公道那一天。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/