「雙匪搶銀行！」白河警演練 「歹徒」迅速落網

2019-01-23 16:52

〔記者王涵平／台南報導〕「土銀白河分行遭搶！」白河警分局勤指獲報，指揮警網迅速趕抵，胖歹徒當場遭壓制，另嫌駕車逃逸未久，旋即被優勢警力攔截緝捕到案。

白河警分局今針對金融機構實施防搶演練，偵查隊2名幹員佯裝歹徒，駕車至土地銀行白河分行行搶，掏出預藏手槍、開山刀，對銀行洽公民眾及員工喝令「搶劫!不許動」，持槍威嚇現場民眾不許報警，另以開山刀脅迫女行員「將錢交出錢來！」行員為顧及客戶安全，不敢反抗，將部分現金交付。

一旁行員見狀立即按下通報鈴，連線分局勤務指揮中心，遭劫持女行員故意拖延時間交付現金，員警獲報趕抵，身形臃腫歹徒逃逸不及，遭警方當場逮捕壓制，另一名持槍歹徒駕休旅車沿172甲線往後壁方向逃逸。

勤務指揮中心發布攔截圍捕，線上警力於172甲線與本協路口發現歹徒車輛，歹徒見狀衝撞警方攔截點，往後壁方向逃逸，警方尾隨追捕，並通報優勢警力集結，以優勢警力圍捕，歹徒終於棄械受捕。

白河警分局長斯儀仙呼籲民眾，年關將近，民眾前往金融機構存提款要小心防搶，現金出入應盡量用轉帳方式，可向分局申請護鈔、保管現金。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/