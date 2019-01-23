南檢查獲走私中國未檢疫魚貨5千餘公斤 船長貨主等7人收押

2019-01-23 16:43

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署偵辦振瑞發88號漁船涉於今年1月21日走私未經檢疫的中國魚貨5000餘公斤進入台灣安平港，經檢察官將貨主陳澤信、船長陳瑞芳及5名外籍漁工向法院聲請羈押均獲准；潘姓輪機長經檢察官諭知交保2萬元。

台南地檢署承辦檢察官王宇承於2018年8月間獲報有漁船走私魚貨情資，即指揮海巡署台南機動查緝隊、嘉義查緝隊、南市刑大、第六警分局成立專案小組，歷經5個多月蒐證，於今年1月21日查獲陳澤信、陳瑞芳及5名中國、印尼籍漁工陳某、順某等駕駛漁船到中國地區領海，以海上接駁方式將中國地區未經檢疫的魚產品紅魽4793公斤、春子魚348公斤，佯裝成自行撈捕的魚貨，從台南安平港入關。

檢警專案小組查出此漁船走私約5141公斤的中國地區魚產品入境、當場扣押。經檢察官訊問後，認為陳澤信等人涉犯懲治走私條例、入出國及移民法犯罪嫌疑重大，貨主陳澤信、船長陳瑞芳等人有串證之虞，陳姓等漁工無一定住居所，有逃亡之虞，經向法院聲請羈押均獲准。潘姓輪機長無羈押必要，檢察官諭知交保2萬元，並會深入偵辦此案。

南檢襄閱主任檢察官柯怡伶表示，近期非洲豬瘟疫情於境外蔓延，全球聞之色變，且農曆春節將至，年貨、食品需求量大增，價格高漲，南檢對於未經檢疫的走私物品，均嚴加查緝、徹底究辦。籲請民眾返國勿私下夾帶肉製品或走私未經檢疫的農、魚、畜產品入境，以維護國內農、漁、畜牧業及民眾健康。

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