國民黨前屏縣議員被控買票 逆轉改判無罪

2019-01-23 16:15

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨籍前屏東縣議員陳昭忠被控2014年參選時買票，除失去議員資格，一、二審也均認定陳有罪。但高雄高分院更審認為，伍姓樁腳雖赴陳的競選總部索賄7000元，並由李女交錢，但陳不在場，因此無法證明共謀，逆轉改判無罪，經檢方提起上訴；最高法院今維持更審見解，駁回定讞。

檢方起訴指，2014年11月22日，陳昭忠在屏東縣春日鄉競選總部內，先將7000元交給李女，再由李女拿給伍姓樁腳，交代伍以每人1000元方式買票；陳事後遭判當選無效，失去議員資格。

刑事方面，屏東地院一審依交付賄賂罪判陳昭忠4年2月徒刑，高雄高分院二審改判3年8月徒刑，案經最高法院發回更審；更一審認為，伍女進到競選總部時，陳男並不在場，且無補強證據證明陳男共謀，改判無罪；經檢方上訴，最高法院今駁回確定。

不過，陳昭忠現仍在監獄服刑中，原因在於，當年屏東縣議長選舉時，陳與議員歸曉惠、陳美瓊、李冀香、潘政治、潘裕隆與王志豐集體收賄，以支持特定候選人當上議長，遭判入獄。

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