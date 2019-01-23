她穿越馬路拍車、拔後照鏡、砸窗… 網驚：降龍18掌？

2019-01-23 16:07

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名26歲王姓女子，22日下午4點經過大溪區仁和路違規穿越馬路時，對向自小客車廖姓駕駛見狀停車讓王女先行通過，沒想到王女情緒突然失控，衝到駕駛旁大喊「知不知道我是誰？」先踹車再徒手將車輛後照鏡扭斷，最後砸破車窗、硬扯方向盤揚長而去，讓一旁駕駛和路人全部驚呆。

廖姓駕駛事後報警，警方掌握王女身分，王女晚間由家人到案說明，王女除當場向駕駛道歉，也向警方表示，手部有輕微紅腫但無大礙，駕駛未對王女提出毀損告訴，雙方最後以1萬元達成和解。

廖姓駕駛表示，當時開車經過大溪區仁和路時，發現王女違規穿梭在馬路上，深怕自己不小心撞上，因此停下來等王女走過，沒想到王女突然情緒暴走，衝過來車子旁大小聲，不斷咆哮「知道不知道我是誰？」，甚至不斷拍打引擎蓋，駕駛只好拿出手機錄影。

沒想到，王女憤怒情緒高亢，將駕駛座旁的後照鏡「徒手」拔掉，還用後照鏡把駕駛座車窗砸破，最後佯長而去，駕駛當下相當錯愕，將此段影片PO上臉書「爆料公社」，網友看到影片紛紛留言「超強！她居然一把就扯下來！」就這樣扭扭扭…啊嘶…後照鏡就這樣，被扭下來了！

還有網友留言「這肯定是失傳已久的降龍18掌」「有沒有車廠老闆要招攬她，拆車都不用工具耶！」「這位姊，我真的不知道妳是誰？可以不要拆我的車…」「好害怕！！！超害怕！！！我以為她會變全身綠色的…」。

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