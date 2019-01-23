路肩貨車陷火海 國道3號短暫擁塞

2019-01-23 15:18

〔記者余衡／新北報導〕國道3號北上36公里處，稍早傳出火燒車事故，一輛載運貨品的小貨車，行經附近時發現車輛溫度升高，停靠路邊不久車輛冒煙起火，駕駛見狀逃出車外報案，濃煙造成車流短暫回堵，警消趕往現場目前已撲滅火勢，正在了解起火原因。

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