疑計程車司機疲勞駕駛 雪隧4轎車追撞12傷

2019-01-23 15:31

［記者林敬倫／宜蘭報導］國道5號雪山隧道南下21.6k今約中午，一部載著2名大人及2名孩童的計程車失控追撞前方車輛，前方2輛轎車也被連環撞波及，導致連同洪姓計程車司機在內共12人受傷送醫，計程車上包含司機共5人送往礁溪杏和醫院急救，其餘受傷7人則送往新北醫院急救；警方初步調查，疑似是洪姓司機疲勞駕駛才會釀禍。

警方調查，今天中午約11點37分，國道5號南向21.6公里內側車道，一部由洪姓男子開的計程車，不明原因失控，追撞前方車輛後，導致4部車的連環追撞事故，現場一片狼藉，計程車車頭全毀，零件四散，其餘3部轎車車尾也有凹陷現象，共造成12人（3男9女）受傷，5人送礁溪杏和，4人送新北汐止國泰醫院，3人送新北萬芳醫院急救。

事故發生後，雪隧一度回堵，最長達5公里，直到12點40分才重新開放雙向通行，至於計程車上連同洪姓司機共5人，全被送往礁溪杏和醫院急救，其中又以洪姓司機的傷勢最重，幾乎無法言語，但所有車上傷者均意識清楚，無生命危險。

據其中一部轎車乘客指出，他們準備回羅東，行經雪隧時突然被後方車輛追撞，碰的一聲很大聲，他們完全不知道發生什麼事，所幸親友僅受到輕傷，但至今仍心有餘悸。

警方指出，全案是計程車不明原因失控，追撞前車後，才導致連環車禍，疑似是因為計程車司機疲勞駕駛才會釀禍，4部車駕駛酒測值均為0，詳細事故原因，仍待進一步調查，才能釐清肇責。

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