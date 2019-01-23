小6歲弟是「學長」 兄弟倆都在寶山分駐所當警察

2019-01-23 15:19

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東警分局寶山分駐所警員柯侑廷、柯侑承是親兄弟，2人相差6歲，弟弟柯侑承在寶山分駐所工作3年，從軍轉警的哥哥柯侑廷最近才來報到2個星期，兄弟一起維護治安，傳為地方佳話。

寶山分駐所長洪紹祐說，24歲的柯侑承是台灣警察專科學校32期畢業，畢業後就分發到寶山分駐所服務，迄今已3年多，30歲的柯侑廷原本從事軍職9年多，前年通過警察特考，2週前分發到寶山分駐所，來自南投的2人可以在同單位服務互相照顧，真的很幸運，家人也為他們開心。

柯侑廷說，他之前常到寶山分駐所探望弟弟，對頗具挑戰性的警察工作產生了興趣，也希望像弟弟一樣可以服務民眾，所以轉換跑道參加警察特考，現在順利當上警察，而且幸運有弟弟當他的「學長」，讓他對這份工作更有信心。

柯侑承說，當初是因為家族長輩有人擔任警察，而且自己也對這份可以維護治安的工作有興趣，所以才報考警校，後來很幸運分發到民風淳樸的寶山鄉服務，現在哥哥也來和他一起巡邏、值班，覺得很開心。

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