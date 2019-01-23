男子強搶養生館店員小背包 遇抵抗還拿鐵棍暴打對方

2019-01-23 14:53

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市許姓男子去年11月16日凌晨走路經過桃園區一處養生館時，看店內僅一位店員，就進店強搶店員的小背包，店員抵抗還被他持鐵棍攻擊頭部，其他店員聞聲趕來幫忙，才終於壓制許男，桃園地檢署今天偵結，已因強盜案件將許男提起公訴。

當天凌晨1點多，許男（60歲）經過養生館，先藉口想參拜店內供奉的神明要進入店內，被店員拒絕後，他短暫離開，隨即又返回養生館進入店內，強搶店員身上的小背包。

店員奮力抵抗，小背包的背袋被兩人扯斷，許男看小背包損壞，隨手丟在地上，再撿起地上的鐵棍，毆打店員的頭部，並搶走店員脖子上價值約6萬元的金項鍊。

另名店員聽到「有人搶劫」的呼救聲，趕忙前來幫手，卻也被許男拿鐵棍攻擊，還好2名店員合力，終於搶下鐵棍，並將許男壓制在地上、奪回金項鍊，警方獲報趕來，將許男依強盜罪嫌現行犯送辦。

檢方說，許男因公共危險罪，曾被判處4月有期徒刑，2015年11月間執行完畢，他於5年內再犯有期徒刑以上之罪，已請求法官依法加重其刑。

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