古惑仔情節搬上街頭 黑幫討債險上演全武行

2019-01-23 14:52

〔記者徐聖倫／新北報導〕囂張！新北市中和區昨晚間出現聚眾滋事，這些人毫不掩飾大嗆自己的黑幫背景、出口成「髒」，在洗車場前彷彿古惑仔電影搬上現實生活，嚇得附近住戶無所適從，直到大批警力趕抵，這些人才得以被鎮壓。

據了解，中和區景平路1處洗車場今凌晨1時許擠滿數十名黑衣人，在寧靜的深夜大肆叫囂，驚擾附近居民，同時也造成住戶們人心惶惶，警方獲報出動快打，包含中和警分局、保大，共出動55員荷槍實彈警力，對這些不良分子進行壓制。

警方一共逮回44名不良分子，他們自稱是竹聯幫孝堂份子，一直到警方來還是繼續大嗆「我竹聯孝堂的啦！」國罵滿天飛。警方調查，兩幫人馬分別都20多人，其中37歲洗車場由姓老闆因為17歲鄭姓少年積欠他旗下小弟5萬元債務，便相約到洗車場談判，雙方各帶人馬助陣，故到場後煙硝味濃厚。

警方表示，雙方雖然沒有打起來，但在雙方車輛內查扣到2枚信號彈、棍棒、高爾夫球桿等證物，將依違反《社會秩序維護法》送辦。而雙方黑幫背景部分，警方將會持續追查，對不法份子絕不姑息。

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