獨家》10分鐘「黏」7次 偷走土地公2萬香油錢

2019-01-23 15:26

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區一間土地公廟凌晨傳出竊案，竊賊在短短10分鐘內將雙面膠綁在鐵絲上，7度隔著鐵柵門伸入功德箱內「黏」走共約2萬多元的香油錢，廟方一早開箱準備清點時才驚見除報警並向民代反應，市議員張耀中表示，年關將近宵小猖獗，呼籲各宮廟及住家務必注意防竊。

台中市南屯區新生里內的永和宮福德祠香火鼎盛，是地方重要的信仰中心，主委江茂言上午與相關理監事一起開功德箱準備清點香油錢時，一打開發現裡頭竟空空如也，紙鈔全數不翼而飛，僅剩零錢，明顯與過往捐獻金額有所差異，除立即報警並向民代反應此事。

江茂言說，廟方依例都是在固定在每月23日清點香油錢，平常每月平均都有1萬6千元以上的香油錢，但本月因週一是尾牙，一些做生意的工商界入士出手會比較大器，且他自己也在昨日捐獻了5千元，按理說功德箱內起碼要有2萬元以上的金額，但竟全數被偷走。

只是福德祠往往入夜後會關上鐵柵門上鎖，且功德箱也沒有被破壞的跡象，那麼竊賊究竟是如何辦到的，經檢視監視器才發現，竊賊隔著鐵柵門將雙手伸進福德祠內，將雙面膠綁在鐵絲上，短短10分鐘內7度隔著鐵柵門伸入功德箱內「黏」走香油錢，囂張大膽的行徑今人咋舌，希望警方儘快將該名竊賊緝捕到案。

市議員張耀中則說，年關將屆，宵小猖獗，除呼籲各宮廟注意香油錢防竊外，包括民眾住處及各工廠或公司行號也要有防竊的措施，同時包括守望相助隊與警方也要加強巡邏，遏止竊賊氣焰。

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