假投資真詐騙 虎警即刻救援成功攔阻救回20萬元

2019-01-23 14:49

〔記者廖淑玲／雲林報導〕歹徒以LINE通訊軟體聲稱有一個知名的博弈網站可提供快速獲利、賺錢辦法，一名陳姓男子被騙以線上消費4張信用卡，直到與對方連繫時對方聲稱輸光了，驚覺遭到詐騙報警，經虎尾警方即刻救援成功攔阻救回20萬元。

虎尾分局馬光所所長邱偉哲與警員林煥昇接獲一名陳姓男子報案，指稱他接獲LINE通訊軟體（568菁英投顧網、http://sa568.net/）可提供快速獲利、賺錢辦法，鼓勵投資越多賺得越多。

陳男不疑有他，竟連續到7-11便利超商刷卡取條碼及線上消費方式，用他所有的4張信用卡儲值 ，共計刷卡25萬5000元，直到後來與對方連繫時，對方竟說之前投資的資金全都輸光光了，才驚覺遭到詐騙。

警方受理後，告知被害人持警方所開立報案三聯單，向各家銀行請求停止出帳，幫助陳男成功攔阻台新、花旗及玉山銀行等3家金融機構出帳，成功攔阻20萬5000元受騙金額，雖然仍有5萬元來不及止付，但能救回大部份金額，將損失降到最低，已讓被害人大為感激。

警方提醒民眾，時下詐騙手法五花八門，為保障自己權利，多觀察多查證，匯款前務必事先撥打165防詐騙電話查詢，與警方一起打擊詐騙，才能避免財物損失。

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