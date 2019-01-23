恐怖情人性侵前女友還散布裸照 判刑6年4月

2019-01-23 14:38

〔記者王定傳／新北報導〕朱姓男子求復合被拒，傳訊恐嚇前女友小芬（化名）：「我會讓你先死」，還展示手槍照片，逼小芬回他住處2度性侵得逞，並強拍臀部及下體照片，事後又跑到在小芬母親住處社區門口及前車道，張貼小芬裸照，標註「金光黨、靠美色騙人」等，新北地院依強制性交、恐嚇等罪判他6年4個月徒刑，其中10個月得易科罰金。

檢警調查，朱男與小芬在2016年10月間分手後，朱男就不斷要求復合，由於小芬婉拒避不見面，朱男因而懷疑她另結新歡；2017年7月8日起到7月28日間，他陸續傳了8則恐嚇簡訊，聲稱：：「這口氣我吞不下，我不會讓你那麼好吃好睡」、「我會讓你先死」，甚至跑到小芬工作地點樓下「堵人」，當面展示「手槍照」。

隔日，朱男傳訊約小芬見面用餐，被小芬以「腸胃不適」為由拒絕後，朱男再度抓狂傳訊恐嚇；小芬因擔心朱男可能對她或其家人不利，不得已與朱男碰面，卻被載到朱男家中2度性侵得逞，還強拍臀部及下體照。

當日下午，他見小芬不接電話，竟直接傳裸照恐嚇：「我會讓你的點閱率破萬」，之後又陸續傳了一堆訊息：「我會讓你過的生死不如的生活」、「我會從你身邊的人下手」，甚至傳子彈照祝她：「情人節快樂」。

朱男見逼不出小芬，竟跑到小芬母親住處社區門口、前車道張貼裸照，並註記：「專騙男人、注意金光黨」等，小芬忍無可忍提告，朱男否認強制性交，合議庭不採信依恐嚇危害安全、無故竊錄他人身體隱私部位、誹謗及強制性交罪判刑。

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