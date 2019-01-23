槍炮前科男載通緝女好像很浪漫？毒鴛鴦落網警所掉淚…

2019-01-23 14:39

［記者陳彥廷／屏東報導］東港分局東港派出所巡佐王天佑、警員唐偉捷執行查緝毒品勤務時，眼尖在萬丹鄉灣內路口，眼尖發現遭通緝的林姓女子被翁姓男子騎車載送，上前攔查，果然在翁男身上查出甲基安非它命，兩人一到派出所，林女擔心接受勒戒遭到欺負而不捨分離，並在派出所內頻頻拭淚，警員也只能搖頭直嘆「早知如此何必當初」。

警方調查，該35歲林女因毒品案被通緝，當時正被42歲的翁男子騎乘重機車載送，不過神情有異，警方遂上前攔停盤查，果然在翁男身上查獲二級毒品甲基安非他命14包（含袋重12.65克），翁嫌當場坦承持有及施用甲基安非他命不諱，警方將林、翁二嫌帶返所偵辦，經偵詢後全案依毒品危害防制條例移送偵辦。

警方表示，翁男與林女都設籍於萬丹鄉，翁男有毒品、槍砲，林女則在今年1月15日剛剛被屏東地院發布通緝在案，帶返派出所後，因林女平日與翁嫌2人出雙入對感情非常好，當兩人被帶回派出所時，林女也害怕自己接受勒戒遭到欺負而不捨分離，並在派出所內頻頻拭淚，讓警方大嘆若不是因為毒品殘害，這對情侶也不用落得如此下場。

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