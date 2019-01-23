無良建商倒閉落跑 受害人哭求「邱董，拜託還我錢」

2019-01-23 14:36

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市銘曜建設公司實際負責人邱水成與妻子邱秀芬，被指控倒閉落跑，包括購買預售屋、投資建案等共數十人受害，損失金額可能逾億元，部分受害人上午向桃園市議員萬美玲求助時，還激動地跪地哭喊：「邱董，拜託還我錢！」邱水成的手機已關機，銘曜建設公司人去樓空，相關指控都未獲得回應。

受害人說，邱水成等人積極參加地方活動，在地方上非常活躍，平日以名車代步，加上銘曜建設公司有多個建案，2017年間當邱水成提議可以投資建案時，大家還真心以為邱水成是好意要照顧好朋友們。

豈料去年12月間，邱水成失聯，受害人互相串連，才發現邱水成吸收的資金，可能已經超過億元，受害人說，邱水成吸金手法多元，或以200萬元為1個單位、每單位每半年可以獲利27萬7500元，吸引受害人投資，或要求被害人當金主，高利借錢給他營運建設公司，每位被害人損失的金額至少200萬、最多甚至超過3000萬元。

部分後害人上午向萬美玲求助，過程中不斷激動痛哭，萬美玲說，銘曜建設公司位於桃園區春日路的建案「銘曜高尚」，因公共設施未完工，且留下龐大債務與未過戶的建物給預購民眾，估計也有30多人受害，另一處建案同樣也有近10戶受害，如今受害人共同的希望，就是邱水成盡快出面解決問題，別拖累無辜的數十個家庭。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/