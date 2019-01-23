新竹縣議會參訪警局 期待波麗士「住海邊」管大大

2019-01-23 14:45

〔記者黃美珠／新竹報導〕［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣議會今天10幾名議員，在議長張鎮榮、副議長王炳漢、秘書長劉添豪帶領下參訪新竹縣警察局，由警局局長張榮興出面接待。張榮興簡報該局近年維護治安的主力工作及其績效，也特別展現科技建警浪潮下，新竹縣警局已經具體可見的成果。

不過議員們所劃的的重點卻不在前述，雙方的對談讓人不無有各說各話的感受。

時代力量議員連郁婷關心竹北市的違停問題搶先提問，認為竹北的違停亂象亂很大，相對的，大家到了一水之隔的新竹市就沒人敢違停，因為只要違停15分鐘，車子會被拖走。

連郁婷說，她在律師工作中發現，警方跟鄉親最切身相關的工作其實應該是交通，因為每個交通意外只要有人死傷，不僅雙方當事人及其家庭會受到影響，其實還會間接導致社會要付出1、20年的社會成本，所以她想了解竹北的拖吊業務。

她說，她雖反對縣府發放老人年金，但是在這方面她支持增加預算增加拖吊人員和車輛執勤。

另外連郁婷對交通尖峰時段，從竹科到竹北竟然要花1個小時，她想知道縣警局如何透過大新竹共好的平台，跟市警局合作改善這裡的交通問題。

國民黨議員蔡志環獲悉警方連續2年沒有編列預算添購監視器，她覺得詫異，想知道原因，也一併關心員警的裝備和相關訓練是否足夠？

杜文中則一口氣提了6個疑問。先問員警在高壓工作下，警局是否有提供心理諮商管道協助同仁紓壓？

另外他說學校毒品氾濫已經達到70％，警方如何因應？人車辨識系統是否有全國連線？

他還提了1個假議題，也就是在竹北現有1380棟的社區大樓下，如果有持槍歹徒、手握手榴彈挾持了大樓的管委會總幹事、和保全時，警方如何因應？

他還問，在當前失智老人越來越多下，警方是否會有做類似智慧手環的裝置幫忙防護老人走丟等。

隨著議員們不斷拋出的問題，在場的官警們紛紛偷偷面面相覷。他們承認前述問題都很重要，但是業務上面很多都不是警方的，畢竟他們不「住海邊」，無法包山包海。

張榮興受訪說，拖吊業務縣府交旅處每年都有外包，他們負責執行拖吊。因為受限人力、拖吊車輛，所以目前已逆向併排的重大違規為主。

至於監視器連2年只有來自中央的1500萬元預算，縣府沒有配合款原因還是在財政困難，希望今年能會得議會支持增列經費，他們會以年限到了的監視器更新為主，搭配部分重要路口增設。

張榮興也澄清，新竹縣去年被查獲有學生身分染毒者的，只有個位數字，毒品在校園內氾濫達7成是坊間以訛傳訛的說法，未來他會持續要求所屬以溯源掃蕩的方式，遏止毒品戕害國人和青少年。

對於所謂大樓內如果遭遇有匪徒身懷槍械挾持人質犯案，他說警方會有快打部隊出動，「但是新竹縣的治安狀況沒有那麼糟！」

至於失智老人的相關業務在於社會處，警方也不樂見這些長輩走丟，但也不便越俎代庖，萬一發生會盡可能迅速替這些長輩找到回家的路。

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