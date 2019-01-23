不爽欠錢欠過年 男討債被打成豬頭怒開槍洩憤

2019-01-23 14:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄楊姓男子不滿王姓友人欠他幾千塊一直沒還，他擔心被人欠錢欠過年會倒楣，於是跑到王家要錢，但王避不出面，還找人去楊家叫囂，楊見對方人多勢眾逃出家門，卻還是被對方攔到打成豬頭，楊不爽被打，掏槍反擊射中王的左腿，最後兩人雙雙自行就醫，在醫院被警方逮捕。

警方指出，今天清晨5點多，東方科技大學側門旁一帶的民宅傳出民眾鬥毆、甚至開槍的聲音，民眾報警處理，員警趕抵現場時，只發現地上留下一攤血跡，還有一枚彈殼，滋事和受傷者都不見蹤影。

警方立即通報各醫院，後來透過醫院通報，左腿中彈的王姓男子（23歲）自行前往台南成大醫院治療，而與王發生衝突的楊男（24歲）也在成大醫院，員警趕往醫院時，擔心兩人再起衝突，急忙派警力將兩人隔開。

據警方初步調查，王因積欠楊幾千塊未還，楊昨天夜裡跑去王家要錢，楊沒要到錢，動手敲擊王家的鐵門後離去，王不滿楊跑到家裡吵鬧，竟率2名友人跑去楊家也動手敲擊楊家的鐵門，楊本打算反擊，但見對方有3人，自己只是孤身1人，於是趕繄跑出家門。

王男一行人見楊逃跑，開車滿街尋找，最後雙方在東方科技大學側門旁一帶狹路相逢，楊下車後被王男等人用鐵棒打成豬頭，楊不甘被毆，掏出預藏的槍枝朝王開了1槍，王中彈後，被2名友人攙扶上車，楊也負傷自行離開現場，沒想到兩人最後都在同一家醫院被警方逮捕。

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